Serie B, clamoroso al Vigorito: Cittadella in finale!

Sopra, Fiorentina, Genoa ed Empoli si affannano per non scendere… Sotto, Pescara, Verona e Cittadella sgomitano per salire. E se abruzzesi e scaligeri sono conoscenze recenti della massima serie, fa rumore l’impresa del Cittadella, che ieri ha espugnato Benevento con il risultato di 0-3, rimontando l’1-2 dell’andata.

Di Diaw, Panico e Moncini le reti della squadra di Venturato, che annovera fra le sue fila anche Domenico Frare, difensore accostato in precedenza alla Fiorentina. Adesso i veneti attendono la vincente tra Verona e Pescara, che hanno pareggiato 0-0 al Bentegodi, per una finale che si preannuncia scoppiettante.