Sentite Norgaard: “A Firenze non ho avuto né occasioni né fiducia. Brentford scelta giusta”

L’ormai ex centrocampista viola Christian Nørgaard, ora al Brentford, ha parlato al portale danese Bold.dk:

Penso di essermi ben comportato alla Fiorentina, ma per vari motivi non mi è stato permesso di giocare. Non è stato facile arrivare a Firenze e ripartire dal fondo delle gerarchie. Non ho avuto abbastanza occasioni, è difficile mostrare quanto vali se non giochi più partite di fila. Ho giocato due partite a Natale, ma l’allenatore non mi ha più dato fiducia, anche se avevo avuto buoni riscontri sulle mie prestazioni. Nel 2019 sono uscito nuovamente dalle rotazioni e ho avuto la sensazione che non importasse quanto e se facessi bene in allenamento, non venivo considerato per le partite. Forse avrei potuto fare un altro anno alla Fiorentina, ma la migliore scelta era andare ora al Brentford