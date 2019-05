Semplici, potrebbe prendere il posto di un ex viola a fine stagione

Secondo quanto riporta Tuttosport, le richieste non mancano per l’ex allenatore della primavera Leonardo Semplici. Reduce da due ottime stagioni alla guida della Spal potrebbe lasciare Ferrara al termine dell’attuale campionato. Dopo aver raggiunto la salvezza esprimendo a tratti un ottimo gioco e conseguendo vittorie importanti come quella ottenuta contro la Juventus, sembra essere giunto il momento di cominciare una nuova avventura. Le due squadre più interessate sembrano essere le due genovesi, Sampdoria e Genoa, che per motivi diversi potrebbero separarsi dai loro attuali tecnici. Gianpaolo è molto richiesto e sempre coinvolto da voci di mercato mentre Cesare Prandelli, dopo il difficile periodo attuale in termini di risultati sportivi non convince a pieno il presidente genoano Preziosi.