Sella: “Settimana di tensione, Fiorentina pensi solo a vincere. Montella mi ha stupito”

L'ex viola Ezio Sella è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: "Spero che domenica prossima la Fiorentina faccia una partita grintosa e con tanta voglia in corpo. Ci sarà tanta tensione da entrambe le parti, perché anche il Genoa deve fare punti per sperare. I viola però hanno due risultati a disposizione, un vantaggio. Detto questo, non bisogna fare calcoli e pensare solo a vincere. Tracollo viola? Sono rimasto sorpreso, anche perché reputo Montella un buon allenatore".