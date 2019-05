Sarri gioca a nascondino: “La Juve? Conoscete la mia opinione”

Alla vigilia della finale di Europa League contro l’Arsenal, Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa driblando le domande sul futuro: “Io alla Juve? Voglio pensare solo alla finale, ho un contratto con il Chelsea per altri due anni. Innanzitutto dovrò parlare con il club, ma non è il momento. Penso alla finale, vogliamo vincere. Conoscete la mia opinione, l’ho già espressa nell’ultima conferenza stampa. In questo momento ho bisogno di parlare della finale e dei miei giocatori e loro hanno bisogno di questo”.