Samp, da ex viola a ex viola: Ferrero vaglia un ritorno in dirigenza

La Sampdoria è una delle società più attive in questo valzer di panchine. Con Giampaolo che potrebbe presto salutare la squadra blucerchiata, si vagliano i nomi dei possibili successori. In pole position è stato Stefano Pioli fino a pochi giorni fa, ma secondo Sky Sport nelle ultime ore è tornato di moda l’altro candidato, Eusebio Di Francesco (in passato seguito anche dai viola). Sempre secondo l’emittente satellitare, però, lo speciale legame con gli ex di Firenze non sarebbe finito qui: Ferrero sarebbe pronto infatti ad affiancare a Osti un grande ritorno come quello di Daniele Pradè, insieme a Riccardo Pecini dell’Empoli.