Rialti: “Una parte di Firenze aspetta la cessione come una liberazione. Spalletti…”

A Radio Bruno Toscana ha parlato Alessandro Rialti tra passato, presente e futuro:

Ricordo bene il giorno in cui i Della Valle sono arrivati, l’entusiasmo ed il tentativo che fece Diego di inserirsi nel mondo del calcio per cambiarlo. Purtroppo le cose dopo si sono complicate. Gli addii sono sempre stati terribili a Firenze, questa volta è maturato in modo progressivo, gli ultrà da 3 anni cercavano un incontro, poi è stato inevitabile il conflitto. C’è una parte di Firenze dispiaciuta e una parte di Firenze che aspetta solo il suono delle campane per la liberazione avvenuta. Sarri alla Fiorentina era il sogno di Corvino, è arrivato troppo tardi altrimenti ce l’avrebbe fatta. L’operazione di Commisso è un’operazione internazionale che può avere un riflesso in America. I Della Valle a livello comunicativo non ci hanno capito nulla, Firenze va capita. Speriamo che in merito Commisso parta con il piede giusto, con le corrette parole per attingere dall’amore immenso che Firenze ha per la sua squadra. Commisso dovrà trovare un uomo di calcio bravo per gestire due facce dello spogliatoio , una parte di giocatori non all’altezza della Fiorentina che non vuole andare via, e una parte di giocatori buoni ma demotivati, con la volontà di essere ceduti. La vicenda di Chiesa è aperta, che l’abbiano già preso lo reputo altamente improbabile , chi vuole Chiesa deve ottenere il si del giocatore e della società . Ho buoni rapporti con Enrico Chiesa e non mi risulta che abbia accettato proposte al momento. Spalletti è un mio amico, non conoscendo bene Commisso non so se può essere l’uomo giusto. Spalletti se viene a Firenze litiga con tutti, lo so per certo, è uno dei migliori allenatori che c’è in giro, ma è complicato a livello caratteriale.