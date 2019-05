Nella conferenza stampa di Roberto D’Aversa, il tecnico abruzzese ha annunciato l’indisponibilità di Roberto Inglese. L’attaccante pugliese ha infatti accusato un nuovo problema alla caviglia nell’allenamento di rifinitura, pertanto non potrà scendere in campo contro la Fiorentina. Il giocatore sarà comunque convocato come tutti i suoi compagni, per scelta dell’allenatore. Lo scrive parmalive.com.