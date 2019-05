Qui Genoa, squadra al lavoro in vista di Firenze. Anche la dirigenza a bordo campo

Ritrovo negli spogliatoi per sottoporsi a massaggi e controlli medici, poi la convocazione in sala video per l’analisi della situazione con mister Prandelli a dettare le linee guida. È iniziato così il pomeriggio al Centro Sportivo intitolato al compianto capitano Gianluca Signorini. Con oggi si è entrati nella seconda parte della settimana che si concluderà a Firenze. Una partita da ‘sangue freddo’ e ‘cuori caldi’. La veloce riunione indetta dallo staff si è risolta nel giro di pochi minuti. Ci sarà modo e tempo nei prossimi giorni di ampliare visioni e discorsi, pure nel ritiro che attende il team dopo l’allenamento di sabato ancora sotto la Lanterna. A Pegli sono presenti i dirigenti per seguire i lavori a bordo campo. Fonte: Tuttomercatoweb.