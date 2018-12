Qui Empoli: in dubbio l’ex Pasqual. Recuperati Krunic e Antonelli

Ultimo allenamento per gli azzurri, prima della rifinitura di domani, in vista dell’atteso derby di domenica che si giocherà al “Franchi” alle ore 15:00.

Anche oggi allenamento a porte chiuse per gli azzurri che dovrebbero scendere in campo a Firenze con il 3-5-2. Krunic ed Antonelli stanno bene, l’unico dubbio riguarda a questo punto solo Pasqual che verrà valutato domani. Non dovesse farcela l’ex capitano viola sarà proprio Antonelli a prendere il suo posto come quinto a sinistra. Per il resto non ci attendiamo novità di formazione con Zajc in panchina ma con il ballottaggio tra Traorè ed Acquah.

La squadra tornerà in campo domani pomeriggio per la seduta di rifinitura (a porte chiuse) che sarà preceduta dalla conferenza stampa di mister Iachini. A riportare la notizia il portale web pianetaempoli.it