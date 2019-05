Probabile formazione Parma: Gervinho-Ceravolo è la coppia d’attacco

Se la Fiorentina piange, neanche il Parma ride. La formazione di D’Aversa è alla disperata ricerca di punti utili alla salvezza. Contro i viola, i ducali – che dovranno fare a meno dell’infortunato Inglese – dovrebbero scendere in campo col 5-3-2. Sia La Gazzetta Sportiva che il Corriere dello Sport schierano: Sepe in porta, Gazzola, Iacoponi, Gagliolo, Bastoni e Dimarco in difesa, Kucka, Stulac e Barillà a centrocampo, Gervinho e Ceravolo in attacco.