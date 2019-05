La Gazzetta dello Sport propone il campetto con le probabili formazioni di Parma e Fiorentina. La formazione gialloblù dovrebbe scendere in campo con il 5-3-2 con: Sepe in porta, Iacoponi, Bastoni, Gazzola, Gagliolo e Dimarco in difesa, Kucka, Stulac e Barillà a centrocampo, in attacco la coppia formata da Gervinho e Inglese. E IL TARDINI VA VERSO IL SOLD OUT