Probabile formazione Genoa: in attacco la coppia Pandev-Lapadula

Manca sempre meno allo spareggio salvezza tra Fiorentina e Genoa, in programma domenica al Franchi alle 20.30. Come riportato da Telenord, la formazione rossoblù dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2 con: Radu in porta, Biraschi, Romero e Zukanovic in difesa, Pereira, Rolon, Veloso, Lerager e Criscito a centrocampo, Pandev e Lapadula in attacco.