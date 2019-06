Preziosi: “Il Genoa è in vendita, sono in attesa di un’offerta seria per il club”

Anche il Genoa ha il cartello vendesi sulla propria facciata. Lo ha confermato questo pomeriggio Enrico Preziosi, uscendo dall’assemblea della Lega Serie A. “Sono stanco e devo rispettare il volere dei tifosi, che non mi vogliono più – riporta l’Ansa – ed ora sono in attesa di qualcuno che in modo serio si prenda carico delle vicende del Genoa. Ammetto che mi dispiace, ovviamente, anche soprattutto per come è finito l’ultimo campionato, ma come avevo già anticipato nelle settimane precedenti, è meglio così per tutti. Se invece non si presenterà nessuno, porterò avanti io il club“.