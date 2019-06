Presidente Viola Club NY: “Cena? Commisso mi ha chiesto di organizzarla. In passato nessun contatto col club”

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana ha parlato il presidente del Viola club New York, Alessandro Sisto:

Mi ha chiamato Commisso stesso, domani ci saranno anche Joe Barone e Montella. Siamo molto su di giri, la Fiorentina ci ha chiamato per organizzare la cena che faremo tutti insieme. In passato abbiamo provato ad avere un contatto con la precedente proprietà, ma senza risultato. Questa disponibilità da parte loro mi ha veramente colpito. Loro sono molto attaccati alle persone, sono molto umani. Non vedo l’ora di conoscerlo e capire di più. I componenti del viola club sono circa 40, spero che adesso possano aumentare. Rocco non lo conosco personalmente ma è una persona che si è fatta da solo, è uno che riesce facilmente ad entrare nel cuore delle persone. Da tifoso mi piace molto, hanno insistito molto per avere famiglia, bambini e mogli per unire i fiorentini di New York. Per tutti sarebbe un sogno avere Batistuta ed Antognoni in società, cercherò di scoprirlo.