Presidente V.C. New York: “Contattati dalla società, voglio creare un punto di riferimento”

Alessandro Sisto presidente del Viola club New York ha parlato a Toscana TV in merito alla cena evento che avverrà tra poche ore:

Abbiamo organizzato i preparativi in poco tempo, non è stato facile. Joe Barone, con estrema sorpresa, mi ha contattato martedì comunicandomi la volontà di creare questo momento tra la proprietà, i nostri soci e le rispettive famiglie. Mi hanno fatto davvero una buona impressione, si sono interessati di noi tifosi. Vorrei che il Viola Club New York diventasse un punto di riferimento per i tifosi di qua e per gli Italiani che vengono.