Prandelli mette nel mirino la Fiorentina: “Lotteremo fino all’ultimo”

Dopo il pari (1-1) con il Cagliari, l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli ha parlato in sala stampa della lotta salvezza: “Quando le cose vanno male uno ha diritto di non essere d’accordo sul risultato. Un pubblico così non merita questa posizione, è un punto importante. Ora lotteremo fino all’ultimo a Firenze. Contemporaneità partite? Penso che dovremmo giocare le ultime di campionato alla stessa ora, i vantaggi psicologici sono importanti”.