Playground ‘Astori’, Chiesa: “Emozione unica”. Vitor Hugo: “Senza parole”. Salica e Antognoni…

Nella terra di Davide, nella città di Davide, nel nome di Davide, per portare avanti i suoi valori, ricordarlo con un gesto concreto e nel suo piccolo rivoluzionario. A seguire vi riportiamo le parole dei protagonisti – tratte da Violachannel.tv – che oggi hanno inaugurato il Davide Astori Play Ground a Betlemme:

Gino Salica (vicepresidente Fiorentina): “E’ stata una grande emozioni essere qui e vedere questa scritta gigantesca con il nome di Davide. Questa è una bellissima struttura, l’unica a Betlemme. Siamo molto felici e molto orgogliosi. Diego e Andrea Della Valle, che tanto hanno voluto questa struttura, possono dirsi fieri di quello che abbiamo realizzato insieme al Cagliari”.

Federico Chiesa (Fiorentina): “E’ stato bello vedere i famigliari di Davide qua che firmavano per lui, è stato un momento molto emozionante”.

Nicolò Barella: “E’ un bellissimo progetto, spero che aiuti in tutti i modi. Sono felice per loro”.

Vitor Hugo (Fiorentina): “E’ un emozione grandissima fare parte di tutto questo e vedere che il suo nome è arrivato così lontano per fare bene alle altre persone. E’ importante, un’emozione indescrivibile. Non ho parole per spiegare quello che penso”.

Tommaso Giulini (presidente Cagliari): “Questo meraviglioso murales grande e nero, in stile playground è importante per una terra dilaniata dalle problematiche dove anche portare l’acqua alle case è un problema”.

Giancarlo Antognoni (club manager Fiorentina): “È il logo adatto per inserire questo nome che per noi è sempre presente, ma ricordarlo in terra santa ha un fascino maggiore”.

Cristobal Montiel (Fiorentina): “È una grande emozione, ci fa piacere essere qui per lui e per far arrivare il nome di Davide anche a Betlemme è molto significativo e fa tanto piacere”.