Terminata la stagione con la Fiorentina, German Pezzella si è unito alla sua nazionale in vista della Coppa America al via dal 14 giugno e oggi si è presentato in zona mista, regalando un titolo importante: “Ad oggi l’Argentina non è una candidata alla vittoria – ha detto il difensore viola -. Siamo in un processo di ricostruzione e andremo in Brasile per dare il massimo, e quando dai il massimo i risultati arrivano. Siamo fiduciosi”. C’è stato spazio per una battuta anche sul travagliato campionato: “Ho vissuto momenti difficili in Italia, la convocazione è stata una grande gioia e non vedevo l’ora di essere qui”. MERCATO, UNA “BIG” DI A PENSA A PEZZELLA