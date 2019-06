Pedullà: “Milan forte su Veretout, Pezzella blindato. Castrovilli? E’ pronto”

Le parole di Alfredo Pedullà rilasciate ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Il Milan su Veretout è in pole position grazie alla posizione acquisita nelle ultime ore. Non mi aspetto novità fino a lunedì, si sta ragionando su cifre intorno ai 25 milioni. La Fiorentina, essendo fresca la nomina di Pradè non ha mosso pedine in entrata, siamo allo stato embrionale. La Viola ha memorizzato dei gradimenti in uscita: ha deciso di blindare Pezzella, di non riscattare Muriel e prendere atto delle numerose offerte ricevute per Dragowsky, senza dimenticare l’interesse del Parma per Laurini. Le grandi avevano una proprietà consolidata, la Fiorentina ha cambiato tutto, è normale che sia leggermente più indietro. Tra i ragazzi di ritorno dai prestiti Castrovilli è più avanti degli altri. A Cremona ha dimostrato di essere un grande talento, per me è pronto, un talento fresco. Anche Ranieri molto bene, Gori stagione tormentata, su Sottil è necessario decidere. Aspettiamo la cena-incontro di New York tra Commisso e Montella, poi il mercato si metterà in moto.