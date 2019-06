Pedullà: “Chiesa? Accerchiamento della Juve, ma partita aperta. Montella rischia”

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana ha parlato l’esperto di mercato Alfredo Pedullà:

Su Montella la situazione è incerta, quando arriva una nuova proprietà è consuetudine che scelga anche l’allenatore. Su Chiesa vedremo nei prossimi giorni, qualsiasi grande gruppo non si può presentare con la cessione del gioiello. La politica di accerchiamento della Juventus sul giocatore nel corso degli ultimi mesi c’è stata, ma al momento è una partita aperta. Sarebbe un biglietto da visita non positivo se vendessero Chiesa. Credo che Commisso farà di tutto per trattenerlo, solo un eventuale richiesta di cessione da parte del giocatore potrebbe essere decisiva in merito. La valutazione di Milenkovic, Veretout Lafont, Pezzella e Biraghi supera la tripla cifra, starà all’allenatore e direttore sportivo decidere il loro futuro. Ci vuole tempo.