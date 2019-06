Pedulla: “Commisso mi è piaciuto. Ci sono stati contatti con Massara”

A Radio Bruno Toscana, nel corso del tradizionale Pentasport ha parlato Alfredo Pedullà:

Ho seguito tutto con grande attenzione oggi, mi hanno davvero colpito alcuni passaggi. Non mi piacciono quelli che promettono e non mantengono, giusti i fatti e non le parole. Commisso mi è piaciuto, ha dimostrato grande umiltà. Ha ammesso i suoi limiti al momento, non come altri che fanno finta di essere esperti, i segnali sono quelli giusti. Siamo in una fase, da qui sino alla prossima settima, in cui entreremo nel dettaglio delle vicende Viola e della sua futura dirigenza. Il passaggio direttore è importante tanto quanto quello allenatore, serve per dare credibilità alla società. Il profilo di Massara è quello giusto, dei contatti ci sono stati e va inserito nella lista dei papabili. Il passaggio Chiesa è la madre di tutte le dichiarazioni, se entri in una nuova realtà con entusiasmo è necessario tenerlo. Per almeno un anno, come annunciato, proverà a trattenerlo. Tuttavia dobbiamo aspettare la risposta di Chiesa, la sua volontà ovviamente sarà determinate.