Pazienza tranquillizza i tifosi viola: “I Della Valle non cederanno in maniera approssimativa”

L’ex centrocampista viola Michele Pazienza è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Questa la sua opinione sui possibili scenari riguardanti la proprietà della Fiorentina: “I tifosi sono stanchi e qualora ci fosse un acquirente giusto penso che ci sarà la seria possibilità che i Della Valle cedano. Non credo però che affideranno il club in maniera approssimativa”. LA BATTAGLIA DI COMMISSO PER L’UGUAGLIANZA NEL CALCIO AMERICANO