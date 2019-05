Parma, Kucka ancora a parte: ma i gialloblù faranno di tutto per recuperarlo

Arrivato durante il mercato invernale, Juraj Kucka si è rivelato un ottimo acquisto per il Parma, con cui da gennaio ha disputato 15 presenze segnando 3 reti. Ma come ricorda tuttomercatoweb.com, anche oggi lo slovacco ha lavorato a parte, a causa di una precaria condizione fisica, nonostante abbia saltato, lunedì scorso, la trasferta di Bologna per squalifica. Ma lo staff ducale è a lavoro per mettere l’ex Genoa e Milan a disposizione di D’Aversa per la delicata sfida contro la Fiorentina, in un 4-3-3 che dovrebbe vedere Kucka in mezzo al campo con Scozzarella e Barillà.