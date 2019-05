Parma, che entusiasmo: Tardini verso il tutto esaurito

E’ stata un successo l’iniziativa del Parma, che ha chiamato a raccolta i suoi tifosi mettendo a disposizione i biglietti per la sfida contro la Fiorentina a 1 euro. Come riporta la Gazzetta di Parma si va verso il sold out, in quanto rimangono solo 1.000 biglietti acquistabili in Curva Sud. Meno entusiasmo in casa viola, con i tifosi in contestazione verso il Presidente Della Valle. Lo scrive parmalive.com.