Panchina Genoa, Prandelli addio: due ex viola in lizza

Tra le tante panchine che cambieranno in Serie A ci sarà anche quella del Genoa, visto che Cesare Prandelli dopo aver rischiato seriamente la retrocessione è al passo d’addio. Tanti i nomi in ballo per il Grifone, in prima fila secondo il Secolo XIX ci sono Leonardo Semplici e Stefano Pioli, più defilati Davide Nicola e Sabri Lamouchi. Il tecnico della Spal proprio oggi ha però incontrati i dirigenti del club e sembra propenso a rimanere a Ferrara. A PIOLI PENSA ANCHE QUALCUN ALTRO