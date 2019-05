Padalino non ha dubbi: “Ben venga Commisso, c’è bisogno di un cambio”

“L’impressione è che il rapporto tra la piazza e i Della Valle non si possa ricucire. Ben venga un nuovo proprietario”, è il pensiero a Tuttomercatoweb di Pasquale Padalino, ex difensore viola e oggi allenatore. “I Della Valle hanno fatto tanto ma al tempo stesso Firenze merita di più rispetto alle ultime stagioni: prima era una delle sette sorelle e quest’anno ha avuto l’amarezza di dover vivere qualcosa che in altre stagioni non sarebbe mai successo. Se per il bene di Firenze, dei Della Valle e della tifoseria dovesse esserci un nuovo proprietario credo che sarebbe gradito a tutti. Commisso? Pare che sia forte, che sia una potenza. E’ presidente dei Cosmos e sa il fatto suo. Darebbe nuova energia e spinta a Firenze e verrebbe instaurato un nuovo rapporto con la tifoseria”. VENERDI’ SARA’ IL GIORNO X?