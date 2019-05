“Ottimista sul Genoa, ha la fortuna di incontrare una Fiorentina in crisi”

Intervenuto a Primocanale, Claudio Maselli, ex allenatore delle giovanili del Genoa, ha parlato così della spartita di domenica tra il Grifone e la Fiorentina (parole tratte da pianetagenoa1893.net):

Il Genoa ha la fortuna di incontrare una Fiorentina in crisi, ma dipenderà tutto dall’Inter che affronterà l’Empoli. Fiorentina Genoa di domenica? Sono ottimista, non tanto per la qualità delle squadre che hanno poco da dare, lo sono perché l’Inter si gioca tantissimo e sinceramente, con tutto il rispetto, l’Empoli non ha la forza dell’Inter: poi il calcio può riservare qualsiasi cosa. Se fossi uno scommettitore punterei sulla vittoria dell’Inter, Genoa e Fiorentina sono due squadre impaurite.