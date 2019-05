Orsolini per Chiesa? Intanto la Juve alza il prezzo per l’attaccante mancino

Protagonista di una seconda parte di stagione più che positiva, Riccardo Orsolini è pronto a diventare uno dei nomi più importanti del prossimo mercato nostrano. Di proprietà della Juventus, l’attaccante marchigiano secondo Sportmediaset verrà riscattato quasi sicuramente dal Bologna per 14 milioni, ma i bianconeri hanno comunque un diritto di recompra, sui 6 milioni. L’obiettivo dei Campioni d’Italia, infatti, sarebbe quello di utilizzare il cartellino di Orsolini come pedina di scambio per arrivare a Federico Chiesa, oppure metterlo sul mercato per arrivare ad ottenere direttamente una cifra vicina ai 30 milioni.