No ai ricorsi di Palermo e Foggia: i playoff partono e la Salernitana è salva

Niente da fare per il Foggia. Il Collegio di garanzia, l’ultimo grado della giustizia sportiva, ha rigettato il ricorso sulla penalizzazione di sei punti decisa dalla Corte d’Appello federale. Niente sconto, i giudici di legittimità hanno deciso per l’inammissibilità. La classifica di serie B non cambia e con la cancellazione dei playout decisa dalla Lega di B, il Foggia dovrebbe quindi retrocedere in serie C. A meno che il “parere” chiesto dalla Federcalcio allo stesso Collegio di garanzia possa cambiare la situazione, ripristinando i playout. Intanto il presidente del Collegio di garanzia Franco Frattini ha respinto con un decreto la “istanza cautelare” presentata dal Palermo dopo la decisione della Corte d’Appello federale di non concedere la “sospensiva” sulla decisione del Tribunale federale che ha portato alla condanna all’ultimo posto della B e alla conseguente retrocessione del club siciliano in serie C.