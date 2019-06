Primo giorno di allenamenti a Coverciano per gli Azzurri: Roberto Mancini non perde tempo e fa già le prove per i prossimi impegni dell’Italia. Il primo tridente vede la conferma di Federico Chiesa, ormai perno dell’Undici titolare del tecnico jesino, accanto a Quagliarella e Insigne. Più arretrato Bernardeschi, per una formazione dall’attitudine offensiva. Lo riporta Ansa.it.

