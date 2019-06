Nazionale al lavoro a Coverciano: Chiesa titolare, Biraghi scivola nelle gerarchie

La Nazionale di Roberto Mancini prosegue gli allenamenti a Coverciano verso i prossimi impegni nelle qualificazioni europee. Nella seduta odierna il commissario tecnico ha prova il 4-3-3, con Sirigu in porta, Florenzi, Chiellini, Bonucci e Emerson in difesa, Jorginho in cabina di regia, Verratti e Barella interni, Chiesa, Bernardeschi e Insigne nel tridente d’attacco. Se per l’attaccante viola si tratta dell’ennesima conferma, per Biraghi all’orizzonte sembra esserci la panchina.