Nardella plaude i Della Valle: “Muriel e l’incontro con i tifosi segnali importanti”

“Quando ho visto sul suo secondo gol, quello scatto di Muriel che è partito praticamente prima del centrocampo, ho goduto ricordando le gesta dei grandi calciatori. Ha ragione Pioli quando dice che Muriel gli ricorda Ronaldo”. Lo ha detto il sindaco Dario Nardella parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa in corso di svolgimento a Palazzo Vecchio a Firenze. “Anche noi abbiamo il nostro fenomeno, e devo dire che c’è una nuova stella che luccica nel firmamento viola”. E a chi gli ha chiesto come valuti il possibile incontro della società con una delegazione di tifosi del Centro di coordinamento viola club, che avevano chiesto un chiarimento sull’indirizzo societario e sportivo della Fiorentina per il futuro, Dario Nardella ha risposto: “E’ stato un bel segnale, di attenzione e di sensibilità. Devo dire che fra la novità di Muriel ed il clima nuovamente disteso con la tifoseria la città sta vivendo un bel clima. Ora aspettiamo solo qualche successo in più, ce lo meritiamo”. (repubblica.it)