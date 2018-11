Napoli-Psg, Veretout avverte: “San Paolo non bello ma impressionante”

Notte di Champions per il Napoli, che stasera riceve il Psg dopo il pareggio beffa di due settimane fa. Per saperne di più sull’atmosfera che si respira al San Paolo, L’Equipe ha contattato il viola Jordan Veretout. Queste le sue dichiarazioni: “Le dimensioni dello stadio di Napoli sono impressionanti. E’ molto grande, ma anche vecchio. L’atmosfera è speciale. Si sente che ti trovi nel sud Italia, le persone sono più calde e dentro allo stadio si fanno sentire molto. Il San Paolo non è esteticamente bello, ma hai l’impressione che i tifosi siano a due metri da te”. QUESTO IL PROGRAMMA COMPLETO DEL 4° TURNO DI CHAMPIONS LEAGUE