Mondiali Under 20: oggi in campo l’Italia contro la Polonia. Riecco Ranieri

Oggi pomeriggio alle 17:30 sfida complicata per l’Italia di Luca Ranieri e Gabriele Gori, impegnata al Mondiale Under 20 contro la formazione padrona di casa, cioè la Polonia. Per il difensore riecco la maglia da titolare: l’ex Foggia torna ad occupare il centro-sinistra in difesa dopo il turno di riposo in occasione dell’ultima partita del girone di qualificazione. Fa il percorso inverso, andando invece in panchina, Gori.