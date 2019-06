L’Italia vince 4 a 2 contro il Mali, qualificandosi così alla semifinale del Mondiale Under-20 in corso in Polonia. Per gli azzurri i marcatori sono stati Pinamonti per ben 2 volte e Davide Frattesi. In una partita piena di emozioni, con autogol espulsioni e rigori, anche il viola Luca Ranieri si è reso protagonista, disputando da titolare tutta la partita.

