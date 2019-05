Prende il via il Mondiale Under 20 in Polonia, che vede protagonisti anche gli Azzurri del Cittì Paolo Nicolato. Nella sua gara di esordio, trasmessa in diretta da Rai Sport a partire dalle 18, l’Italia affronta il Messico. Di seguito gli undici che compongono la formazione ufficiale, tra cui figura anche Luca Ranieri, di proprietà della Fiorentina ma in prestito al Foggia.

ITALIA U20 – Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Pinamonti, Scamacca.