Grande avvio per le ragazze azzurre, che vincono contro l’Australia grazie ad una splendida doppietta di Barbara Bonansea, con il secondo gol arrivato in pieno recupero di secondo tempo. Guagni e Mauro in campo rispettivamente 90′ e 60′.

