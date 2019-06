Seconda vittoria consecutiva per l’Italia che rifila 5 gol alla Giamaica al Mondiale femminile e si qualifica per gli Ottavi di finale con un turno di anticipo. Protagonista assoluta la Girelli, autrice di una tripletta e poi la Galli, che ne ha segnati due. In campo una sola giocatrice della Fiorentina, il capitano Alia Guagni che è partita titolare ed è uscita al 57′.

