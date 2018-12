Milano, vietato godere: perché? Restano tanti problemi, ma ora la Fiorentina ha un’arma in più

Brutta, sporca… e vincente. Ci affidiamo alla saggezza popolare per mettere un punto fisso all’inizio del nostro ragionamento: una rondine non fa primavera. E neanche due. La Fiorentina vista contro l’Empoli e a Milano non ha certo dato l’idea di una squadra guarita dai suoi mali. Sarebbe strano il contrario, considerati i limiti strutturali del gruppo a disposizione di Pioli. Quindi? Non godiamo per aver espugnato San Siro? Il tafazzismo d’avanguardia lo lasciamo volentieri ad altri. Ma non solo: sarebbe intellettualmente scorretto non sottolineare le note positive ed i passi avanti mostrati ultimamente dalla squadra sia a livello collettivo che individuale. Un punto di partenza – sia chiaro – non di arrivo.

Tra questi c'è senz'altro la gestione del risultato, tallone d'Achille della Fiorentina nell'estenuante serie di pareggi collezionati tra ottobre e novembre. Nelle ultime due partite dei viola, a questa fragilità congenita dettata non solo dalla giovinezza ma anche dall'assenza in rosa di un metronomo di esperienza e personalità a centrocampo, si è sostituito un altro livello di concentrazione. Tenacia e mentalità: nascono principalmente da qua le vittorie contro Empoli – anche se con qualche rischio di troppo nel finale di gara – e Milan. Un pizzico di fortuna e un Lafont ad alti livelli hanno fatto il resto. Merito anche e soprattutto di Pioli ed il suo staff. Giusto evidenziarlo dopo mesi di critiche (giuste) piovute sulla testa del mister.