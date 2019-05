Mihajlovic sicuro: “La Fiorentina non può perderle tutte, il Genoa rischia grosso”

Nella conferenza stampa di oggi, alla vigilia di Bologna-Napoli, Sinisa Mihajlovic ha parlato anche della corsa salvezza, che ormai non vede più il Bologna coinvolto: “Se la quota salvezza è stata più alta del previsto è soprattutto per merito nostro. Negli ultimi 90 minuti può succedere di tutto: tante squadre si ritrovano in lotta in modo imprevisto e questo può essere difficile da gestire. Chi retrocede? Il Genoa è quella che rischia di più, dovrà vincere a Firenze e non penso che la Fiorentina perda tutte le partite. Ma può succedere di tutto”. Una battuta anche su Orsolini, accostato ai viola in chiave mercato: “Non è ancora pronto per una grande squadra, ma ha ampi margini di miglioramento, soprattutto da un punto di vista difensivo” ha detto Mihajlovic.