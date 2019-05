Mercato allenatori: Gasperini dice sì alla Roma, Inzaghi e De Zerbi…

Mancano ancora due giornate alla fine del campionato, ma il mercato allenatori è in piena fibrillazione. La Roma avrebbe abbandonato la pista Sarri per puntare decisa su Giampiero Gasperini. Il probabile sì del tecnico dell’Atalanta darà via al valzer delle panchine: alla Dea il suo posto dovrebbe essere preso da Simone Inzaghi, mentre alla Lazio Lotito avrebbe deciso di ripartire con un nuovo progetto affidato a Roberto De Zerbi, ora al Sassuolo. Lo riporta Sport Mediaset. INTANTO RANIERI “ATTACCA” LA ROMA