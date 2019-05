Mazzarri fa mea culpa… E i complimenti a Traoré

Per un Empoli che esulta, c’è un Torino che si dispera. I granata hanno perso una ghiotta occasione per raggiungere l’Europa e, perdendo per 4-1 al Castellani, hanno consentito all’Empoli di mantenere il discorso salvezza ben più che una speranza.

Walter Mazzarri si è assunto le colpe della disfatta, che ha inguaiato anche la Fiorentina: “Sull’1-1 ci voleva un time out, siamo andati tutti in avanti per la troppa voglia di vincere e di cullare il sogno fino alla fine. Se oggi mi ha tradito la difesa? Quando vogliamo vincere, se fai il 4-2-4 in certi momenti lo puoi reggere. Fino a che tutti facevano il proprio lavoro poteva andar bene, però oggi ci siamo fermati ed eravamo squilibrati per cui mi prendo le mie colpe”.

Il tecnico toscano ha menzionato anche del “promesso sposo” viola Hamed Junior Traoré:

Traoré era incontenibile e saltando le prime linee apriva spesso le praterie.

L’ennesimo attestato di stima per la stellina ivoriana, c’è da vedere se potrà giocare in Serie A con la maglia viola nella prossima stagione…