Massara-Milan, ormai è cosa fatta. Pronto a lavorare in tandem con Maldini e Boban

Arriva un altro segnale dell’imminente ritorno di Daniele Pradé a Firenze: Frederic Massara, l’altro nome fortemente accostato ai viola in questi giorni, sta per accordarsi con il Milan, come era emerso anche ieri. La scelta ideale, secondo La Gazzetta dello Sport, per lavorare in team sia con Paolo Maldini che con Zorro Boban, anche lui pronto all’approdo al Diavolo. Massara viene definito dalla Rosea, infatti, “uno che parla poco e non ama i riflettori ma lavora tanto, tantissimo”. Tra l’altro al Milan l’ex d.s. della Roma ritroverà Marco Giampaolo, con cui è molto amico ed ha condiviso anche l’esperienza come calciatore alla Fidelis Andria.