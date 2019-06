Mancini: “Ciò che è accaduto nel passato non deve succedere mai più. Siamo motivati”

Queste le parole di Roberto Mancini, allenatore della nazionale, oggi in conferenza stampa a Coverciano:

In attacco ho visto tutti abbastanza bene, abbiamo ancora un po’ di ore per decidere, vedremo quello che faremo. Qualcuno non verrà nemmeno in panchina, abbiamo cinque centravanti. Valutando le due partite, ci sono tre giorni, chi andrà in campo farà bene. Quello che è stato nel passato è stato, non era mai accaduto negli ultimi 60 anni, è stato un dispiacere per tutti. Dobbiamo far sì che non succeda mai più, l’Italia non può non partecipare a Europei e Mondiali. Per noi è una motivazione in più. Domani è una gara difficile, giochiamo contro una squadra molto tecnica. La Grecia ha cambiato la qualità del gioco negli ultimi mesi. Poi possono capitare dei momenti dove le cose non vengono. Contro la Finlandia non siamo stati brillanti. Ci sono dei momenti di difficoltà, dobbiamo saperci difendere. Oltre ad attaccare bisogna difendere, la speranza è quella di continuare sulla nostra linea”