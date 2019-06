Lutto: morto Reyes in un incidente stradale

José Antonio Reyes è deceduto questa mattina in un incidente stradale mentre si trovava a Siviglia. È stato proprio il club spagnolo – scrive gazzetta.it – a dare la notizia con un comunicato sui propri canali social commentando la scomparsa della “Perla di Utrera”, suo canterano, a soli 35 anni.

Reyes ha militato in Liga dal 1999 al 2018, con una parentesi di due anni in Premier, all’Arsenal dal 2004 al 2006 e una al Benfica nella stagione 2008-09. Un anno fa è passato al Xinjiang Tianshan Leopard, club della seconda divisione cinese e da poco era rientrato in Spagna, accasandosi all’Extremadura Unión Deportiva, squadra di Segunda Division, senza quindi riuscire mai ad esordire. Nella sua carriera ha totalizzato 93 gol con le squadre di club. Con la Spagna, invece, ha segnato 3 gol con l’Under 21 e 4 con la Nazionale maggiore.