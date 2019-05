“Montella non è tranquillo, l’aria di Firenze lo ha innervosito”

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana ha parlato Gianni De Magistris, grande tifoso della Fiorentina:

Io sinceramente non terrei Montella in vista della prossima stagione, non sono convinto perchè mi sembra un Montella diverso da quello di 4 anni fa. Il suo, non mi sembra l’atteggiamento di una persona tranquilla, forse è stata l’aria di Firenze che lo ha innervosito. Ero ad Empoli dopo la partita contro la Fiorentina, l’ho visto andare negli spogliatoi abbastanza arrabbiato mentre in mezzo al campo c’era Veretout da solo che stava litigando. Sarebbe stato più opportuno che qualcuno della società seguisse i tesserati per impedirgli di commettere errori nel post partita.