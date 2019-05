L’opinione: “Fiorentina? Attenzione alla voglia di cambiare, non vorrei che…”

Ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato il noto tifoso della Fiorentina Paolo Vallesi:

Non vorrei che tra 6 mesi ci mettessimo a rimpiangere la vecchia proprietà. Attenzione alla voglia di cambiare, attualmente siamo in trepida attesa ma nessuno sa niente. Se arriva qualcuno speriamo lo faccia nell’interesse della Fiorentina. Il campionato è finito in modo preoccupante, è stato triste vedere la partita con il Genoa, si puntava sul risultato di un’altra squadra. Meno male siamo salvi ed è finita.