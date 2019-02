L’opinione di Toni: “Fiorentina, difficile raggiungere le prime posizioni con i giovani…”

Il grande ex viola Luca Toni ha parlato anche di Fiorentina nel corso dell’intervista rilasciata a Soccer Magazine: “I viola vengono da annate in cui il presidente ha speso molto soldi. Adesso la strada intrapresa è quella dei giovani e devo dire che Corvino è stato molto bravo a svecchiare la squadra. Sono arrivati dei talenti importanti ma è chiaro che con una squadra composta da molti giovani si faccia fatica a raggiungere le prime posizioni. Penso comunque che la Fiorentina possa tranquillamente ambire ad un posto in Europa League”. FIORENTINA, TRA LE LINEE GUIDA PER IL FUTURO C’E’ SEMPRE LA SCELTA “GREEN”…