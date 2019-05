L’opinione: “Commisso ama veramente il calcio. Il fondo del Qatar…”

Ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato Marzio Fatucchi, giornalista del Corriere Fiorentino, esprimendosi sulla complicata situazione del possibile cambio di proprietà:

Commisso è da un anno che vuole comprare una squadra in Italia perché è italiano e ci tiene tanto a sottolinearlo. È una persona che ama veramente il calcio, ci ha giocato ed ha salvato i Cosmos. Bisogna vedere se questa mossa dei Della Valle non possa far spuntare fuori altri acquirenti per la Fiorentina, tuttavia ieri il Financial Times ha anticipato che il fondo del Qatar è interessato al Leeds.